Virus Cina, isolata la città-focolaio di Wuhan: bloccati treni e aerei

Le autorità di Wuhan, la città-focolaio del misterioso coronavirus cinese, hanno deciso di fermare temporaneamente il trasporto pubblico per contrastare la diffusione dell'epidemia. Tutti i voli e i treni in partenza dalla città cinese sono stati cancellati. Fermi anche bus, metropolitane, traghetti e trasporto interurbano. A chi è in partenza è stato chiesto di non lasciare la città. Lo rende noto la Bbc.