Violenze Brasile, custodia cautelare e beni congelati per 39 sovranisti

In Brasile l'ufficio del procuratore generale ha emesso un mandato d'arresto contro i primi 39 supporter bolsonaristi che hanno partecipato alle devastazioni dei palazzi della democrazia, a Brasilia, l'8 gennaio.

I sovranisti sono accusati, tra l'altro, di associazione a delinquere armata, colpo di stato, gravi danneggiamenti con l'impiego di sostanze infiammabili contro i beni pubblici, oltre al tentativo di sovvertire lo stato di diritto con la violenza. Per i 39 è scattato un ordine di custodia cautelare e il congelamento dei beni per un ammontare complessivo di 40 milioni di reais (7,2 milioni di dollari) per contribuire a coprire i danni causati.