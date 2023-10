Violato lo spazio aereo vicino casa di Joe Biden: intervengono jet

Un velivolo civile ha violato lo spazio aereo a nord di Wilmington, Delaware, dove si trova la casa di Joe Biden.

Il presidente sta trascorrendo il fine settimana a Wilmington. "Per precauzione i jet da combattimento lo hanno intercettato e lo hanno fatto atterrare in sicurezza in un aeroporto vicino". Lo afferma Anthony Guglielmi, portavoce del Secret Service, sottolineando che l'incidente non ha avuto alcun impatto sui movimenti di Biden e che il Secret Service e la Federal Aviation Administration stanno indagando.