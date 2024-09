Vietnam, tifone Yagi: ad Hanoi un'altra vittima e devastazione

Il tifone Yagi, che si è abbattuto sabato pomeriggio sulle coste del Vietnam settentrionale causando quattro morti e numerosi feriti, ha continuato la sua corsa verso ovest raggiungendo in serata la capitale Hanoi. Con venti oltre i 100 kmh, la sua forza devastatrice ha provocato una vittima, un 22enne colpito dalla caduta di un albero in uno dei distretti centrali della metropoli, come riportano i media locali. La città ha subito ingenti danni, con circa 2.800 alberi sradicati, veicoli distrutti, case crollate e tetti divelti. Nei distretti periferici, sono stati sommersi oltre 6mila ettari di risaie e altre colture.