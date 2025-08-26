Logo Tgcom24
VENTI OLTRE 160 KM/H

Vietnam, il tifone Kajiki si avvicina: evacuate 600mila persone

26 Ago 2025 - 01:20
© Ansa

© Ansa

In Vietnam oltre 600mila persone sono state evacuate e chiusi scuole e aeroporti in vista dell'arrivo del tifone Kajiki, la tempesta più forte dell'anno. Con venti che hanno raggiunto i 166 chilometri all'ora, la tempesta dovrebbe colpire le province di Thanh Hoa e Ha Tinh. Kajiki si è formato il 22 agosto come debole depressione tropicale ma si è poi intensificato trasformandosi in un potente tifone in meno di 2 giorni. La velocità è pari a quella del tifone Yagi dell'anno scorso, che causò la morte di 300 persone e danni per 3,3 miliardi di dollari. Oltre 16mila soldati sono in stato di allerta.

vietnam
tifone

