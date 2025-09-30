Vietnam, 19 morti per il passaggio del tifone Bualoi

Il bilancio del tifone Bualoi in Vietnam è salito a 19 vittime e 21 dispersi, secondo quanto riferito dal oggi dal governo del Paese asiatico. Si tratta della tempesta più devastante dell'anno, con piogge torrenziali che aumentano il rischio di alluvioni e frane nelle regioni settentrionali del Paese. Il ciclone è approdato lunedì nelle province vietnamite centro-settentrionali, con onde alte, forti venti e precipitazioni intense. La scorsa settimana Bualoi aveva già causato almeno 10 morti nelle Filippine.