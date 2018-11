Vietnam, tempesta tropicale provoca frana: almeno 13 i morti

Uno smottamento dovuto alle forti piogge ha ucciso almeno 13 persone in Vietnam. Circa 600 soldati sono stati mobilitati per la ricerca dei dispersi e per evacuare la popolazione. La frana provocata dalla tempesta tropicale Toraji ha fatto crollare diverse case seppellendone gli occupanti in diversi villaggi della città turistica di Nha Trang. Il Vietnam è soggetto a tempeste e inondazioni che uccidono ogni anno centinaia di persone.