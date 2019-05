Vietnam, lo snowboarder che si allena sulle dune nel deserto

In Vietnam non nevica mai e allora lo snowboarder, Nguyen Thai Binh, ha deciso di allenarsi sulle dune nel deserto. L'atleta 29enne non è un dilettante e nel 2017 ha partecipato ai Giochi invernali di Sapporo, in Giappone. Quella è stata la prima volta in cui il ragazzo ha visto la neve. "Ero titubante. Sulla sabbia ho imparato la tencnica, ma la neve è molto scivolosa".



Nel 2017 il Vietnam non ha portato a casa nessuna medeglia, ma Nguyen è un ottimo snowboarder e rimane, nel suo Paese, il promotore degli sport invernali nel sud-est asiatico dove le nevicate sono sconosciute.