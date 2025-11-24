Vietnam centrale devastato dalle alluvioni, oltre 90 vittime

Le autorità del Vietnam hanno reso noto che almeno 90 persone hanno perso la vita e una decina risultano disperse a causa delle forti inondazioni che hanno investito il Paese. Le piogge torrenziali hanno causato blackout estesi, danni rilevanti alle infrastrutture e la distruzione di oltre mille abitazioni. Il dipartimento per la Gestione delle dighe e la prevenzione dei disastri naturali segnala che la provincia di Dak Lak, situata sugli altipiani centrali, è l'area maggiormente colpita, con 63 vittime confermate. Altri decessi riguardano le province di Khanh Hoa, dove si trova la città costiera di Nha Trang, che conta 14 morti, Lam Dong con cinque, e Gia Lai con tre. Le città di Hue e Da Nang registrano due vittime ciascuna, mentre un ulteriore decesso è stato segnalato nella provincia di Quang Tri.