Vietnam, in migliaia ai funerali di Thich Nhat Hanh

Migliaia di persone in lutto hanno gremito il tempio buddista in Vietnam dove si sono svolti i funerali del monaco e attivista per la pace Thich Nhat Hanh, morto sabato all'età di 95 anni alla Pagoda Tu Hieu nella città di Hue. Il maestro Zen, la cui portata all'interno del buddismo era considerata seconda solo al Dalai Lama, ha trascorso quasi quattro decenni in esilio dopo essere stato bandito dalla sua terra natale per aver chiesto la fine della guerra del Vietnam.