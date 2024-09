Vietnam, giornalista e oppositore condannato a 7 anni di carcere

Un tribunale vietnamita ha condannato un giornalista a 7 anni di carcere "per aver minato lo Stato". Nguyen Vu Binh, 55 anni, che ha già scontato quasi 5 anni di carcere all'inizio del 2000, è stato accusato di propaganda contro lo Stato. Secondo diversi analisti, negli ultimi anni il Vietnam ha intensificato la repressione degli oppositori politici. "Nguyen Vu Binh si è battuto instancabilmente per la democrazia e i diritti umani in Vietnam", ha dichiarato Patricia Gossman, vicedirettore della divisione Asia di Human Rights Watch (Hrw), che chiede il rilascio immediato del giornalista.