Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
evacuazioni di massa

Vietnam, autorità si preparano all'arrivo del tifone Kajiki

25 Ago 2025 - 08:08
© Ansa

© Ansa

Le autorità del Vietnam hanno chiuso aeroporti e scuole e avviato evacuazioni di massa in vista dell'arrivo del tifone Kajiki, il più potente finora registrato nel 2025. La perturbazione atmosferica, con venti fino a 166 chilometri orari, si dirige verso la costa centrale del Paese e dovrebbe rafforzarsi prima dell'arrivo previsto per oggi pomeriggio. Le autorità governative del Vietnam hanno dichiarato che intende evacuare più di 300.000 persone e ha cancellato più di una dozzina di voli nazionali. Il governo vietnamita ha definito il tifone "estremamente pericolosa e veloce", e ha messo in guardia da piogge intense, allagamenti e frane.

vietnam
tifone

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri