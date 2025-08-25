Vietnam, autorità si preparano all'arrivo del tifone Kajiki

Le autorità del Vietnam hanno chiuso aeroporti e scuole e avviato evacuazioni di massa in vista dell'arrivo del tifone Kajiki, il più potente finora registrato nel 2025. La perturbazione atmosferica, con venti fino a 166 chilometri orari, si dirige verso la costa centrale del Paese e dovrebbe rafforzarsi prima dell'arrivo previsto per oggi pomeriggio. Le autorità governative del Vietnam hanno dichiarato che intende evacuare più di 300.000 persone e ha cancellato più di una dozzina di voli nazionali. Il governo vietnamita ha definito il tifone "estremamente pericolosa e veloce", e ha messo in guardia da piogge intense, allagamenti e frane.