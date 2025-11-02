Logo Tgcom24
Mondo
Vietnam, almeno 35 morti per l'alluvione che ha messo in ginocchio il Paese

02 Nov 2025 - 07:09
© Afp

L'alluvione che ha colpito il Vietnam centrale, con piogge intense e inondazioni record, ha già provocato la morte di 35 persone. Lo hanno dichiarato i funzionari addetti alla gestione dei disastri, mentre cinque persone risultano ancora disperse. Le forti piogge hanno colpito le province costiere del Vietnam dallo scorso fine settimana, con un livello record di acqua fino a 1,7 metri caduto in 24 ore tra domenica e lunedì. Nell'antica città di Hoi An, patrimonio mondiale Unesco, i residenti navigano nelle vie della città. Il fiume ha raggiunto il livello più alto degli ultimi 60 anni. Più di 16.500 case sono state allagate, 40.000 gli animali morti.

