Vienna, migliaia in piazza contro le misure anti-Covid: diversi arresti

Ansa

Migliaia di persone sono scese in piazza a Vienna per protestare contro le misure anti-Covid. Molti manifestanti erano senza mascherina e non hanno rispettato il distanziamento. La polizia ha effettuato diversi arresti per violazione delle leggi anti-Covid. I manifestanti hanno attraversato il centro della città fino ad arrivare nel parco dove l'estrema destra del Freedom Party aveva indetto la manifestazione.