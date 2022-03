Vie deserte ed edifici distrutti: dentro Mariupol, la città che non c'è più

Autobus bruciati

edifici distrutti

vie deserte

Mariupol

Dritto e Rovescio

e posizionati in luoghi strategici per impedire un'avanzata rapida da parte delle truppe russe,e ridotti in macerie,. Così si presenta la città ucraina di, nel reportage di "".

"I soldati ci hanno detto di

nasconderci nelle cantine

posti di combattimento

sotto i palazzi. Poi sono saliti ai piani superiori per usarli come", racconta un uomo di mezza età, tra i pochi abitanti che hanno scelto di rimanere. Gli scontri tra le truppe, infatti, proseguono strada per strada, soprattutto nella zona costiera e vicino all'acciaieria.

"

Vogliamo solo la pace

salvateci da questa guerra

, in modo che i nostri figli e i nostri nipoti abbiano un futuro", dice disperata una donna ucraina. "Chiediamo compassione,".