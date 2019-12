Video shock in Cile: manifestante schiacciato tra due mezzi della polizia

Nei violenti scontri che da giorni oppongono polizia e manifestanti in Cile sono finora morte 24 persone e migliaia sono rimaste ferite. E nel Paese, sprofondato in una grave crisi socio-economica, è diventato virale il video nel quale si vede un giovane manifestante venire schiacciato tra due mezzi della polizia in Plaza Italia nella capitale Santiago. Il giovane, 20 anni, ha subito la frattura del bacino ma non è in pericolo di vita.