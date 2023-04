Viaggi, Italia fuori dalla classifica delle 25 mete europee più sicure | Il Viminale: "I nostri dati sono diversi"

Secondo il report di dicembre, diffuso dal ministero dell'Interno, l'Italia rimane una città sicura. Forse il report 2023 del sito Best European Destinations si riferisce all' aumento di reati commessi da minori e violenze sessuali o di borseggi. Ma secondo il Viminale l'aumento non è stato così significativo da determinare un'esclusione rispetto alla classifica sulle 25 mete più sicure. Bisognerà attendere i dati di quest'anno per capire chi ha ragione.

La classifica

Intanto ecco la classifica, secondo il sito, delle mete più tranquille in termini di sicurezza. Sul podio c'è Basilea, in Svizzera, città dall'alta qualità della vita e dal tasso di criminalità più basso d'Europa, seguita da Ginevra e Varsavia. Quarto posto per Lubiana, quinto per Vienna e sesto per Zurigo. Nella Top 25 ci sono poi Oporto, in Portogallo, Zagabria, in Croazia, Reykjavík in Islanda, Lisbona, Fiume e Brasov, in Romania.