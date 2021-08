La Cina ha revocato le restrizioni anti-Covid nel porto di Ningbo-Zhoushanin, uno dei principali del mondo per il trasporto di merci, che era stato parzialmente chiuso all'inizio di agosto dopo la comparsa di un focolaio . La scoperta di un caso positivo al coronavirus tra i dipendenti aveva portato alla chiusura di un terminal, il Meishan, che ha una capacità di 10 milioni di container. Il terminal tornerà operativo a partire dal 1 settembre.

Lo stop parziale, iniziato l'11 agosto, alle attività del porto di Ningbo-Zhoushan aveva aggiunto altre tensioni alla logistica mondiale, dopo le strozzature createsi per il blocco deciso a giugno di Yantian, il mega-porto a un centinaio di chilometri da Hong Kong, anche in questo caso per le infezioni da coronavirus rilevate tra i lavoratori portuali.

Le difficoltà del trasporto marittimo Il trasporto marittimo è stato sottoposto a forti pressioni a livello globale negli ultimi mesi a causa delle restrizioni sanitarie e della ripresa dell'economia, che ha aumentato la domanda di merci e la loro movimentazione, facendo salire alle stelle le quotazioni dei noleggi di container. L'emittente statale cinese ha ricordato poi che "tutte le unità nell'area vincolata dovrebbero riprendere il lavoro e la produzione in stretta conformità con le misure di prevenzione e controllo sanitario", quando la priorità è "caricare e scaricare merci garantendo allo stesso tempo il personale in modo adeguato".

Nel 2020, 1,2 miliardi di tonnellate di merci sono passate attraverso le banchine di Ningbo-Zhoushan, il terzo porto più grande al mondo in termini di spedizione.