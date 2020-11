Vertice tra Macron, Kurz e Merkel per un Patto Ue che fermi il terrorismo islamico: ma l'Italia non è stata invitata

Ansa

Dopo la nuova ondata di attacchi terroristici in Francia e in Austria, l'Europa si organizza per fermare la violenza dei radicali islamici con una serie di misure come formazione di imam europei e revisione di Schengen. Il "vertice" è partito da Emmanuel Macron e dal cancelliere austriaco Sebastian Kurz per allargarsi ad Angela Merkel, al premier olandese Mark Rutte e ai due leader Ue Ursula von der Leyen e Charles Michel, Ma non ha coinvolto l'Italia.