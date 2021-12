Vertice tra Biden e gli alleati europei: rispettare sovranità dell'Ucraina

ansa

Il presidente americano Joe Biden e i capi di governo di Germania, Francia, Italia e Gran Bretagna hanno espresso la loro "determinazione" a far sì che la sovranità dell'Ucraina "sia rispettata", alla luce delle "tensioni tra la Russia e l'Ucraina". Lo riferisce un comunicato della presidenza francese. Durante il vertice virtuale, i capi di governo hanno anche assicurato "il loro impegno ad agire per mantenere la pace e la sicurezza in Europa".