Vertice G7, i Paesi chiedono indagini trasparenti su origine Covid 

Ansa

Al vertice del G7, in corso in Cornovaglia, tutti i Paesi hanno chiesto indagini "tempestive e trasparenti" sull'origine della pandemia di coronavirus. Lo si legge nel comunicato finale, citato dall'agenzia Bloomberg. Il G7 ha inoltre promesso un miliardo di ulteriori vaccini contro il Covid. "Gli impegni dall'inizio della pandemia sono per un totale di due miliardi di dosi", dice una nota del G7.