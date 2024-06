Verdi Ue: "Mai alleati con Giorgia Meloni, FdI è estrema destra"

"Se il Ppe vuole che facciamo parte della maggioranza, è fondamentale tracciare una linea molto chiara e non dare spazio a Fratelli d'Italia. Anche Socialisti e Liberali hanno dichiarato apertamente che non possono fare accordi con Meloni". Lo hanno detto i co-presidenti dei Verdi Ue, la tedesca Terry Reintke e l'olandese Bas Eickhout, durante un punto stampa al Parlamento europeo. "FdI è un partito di estrema destra e lo vediamo anche nelle azioni compiute da Meloni da quando è al potere, possiamo solo consigliare di non commettere lo stesso terribile errore fatto con Orban" nella scorsa legislatura.