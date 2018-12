Ventimiglia, i gilet gialli bloccano la frontiera Italia-Francia

Caos alla frontiera tra Italia e Francia a Ventimiglia. I gilet gialli hanno bloccato tutti i mezzi in entrata e in uscita dal territorio italiano, provocando forti disagi. Si è già formata una coda di circa sei chilometri nel tratto interessato dalla manifestazione. "Siamo subito intervenuti per cercare di gestire la situazione in maniera equilibrata", ha dichiarato il questore di Imperia Cesare Capocasa.