Ventenne italiano muore annegato in vacanza a Ibiza

Un ventenne di Osimo (Ancona) è morto annegato durante una vacanza ad Ibiza. Dopo un tuffo in mare a Platges de Comte, nel Comune di Sant Josep, non è più riemerso e gli amici hanno dato l'allarme. Il corpo è stato poi recuperato dalla Protezione civile. Per le ricerche sono stati impiegati mezzi aerei e terrestri. La notizia, diffusa dai media spagnoli, è stata confermata nella città di origine del giovane. Disposta l'autopsia.