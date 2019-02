Venezuela, video di Guaidò al comizio di Trump: "Grazie Usa" | Il tycoon: "Il socialismo muore, la democrazia nasce"

"Grazie al presidente americano Donald Trump per la sua determinazione e il supporto della democrazia in risposta a quello che sta succedendo in Venezuela". Lo ha detto l'autoproclamato presidente ad interim del Venezuela Juan Guaidò in un video messaggio al comizio del tycoon a Miami . Il numero uno della Casa Bianca, da parte sua, ha dichiarato: "In Venezuela e in tutto l'Occidente il socialismo sta morendo e la democrazia sta nascendo".

"Ora c'è un dibattito tra democrazia e dittatura, un dibattito tra la vita e la morte. Oggi questa battaglia è esistenziale", ha detto ancora Guaidó. "La coalizione internazionale e il sostegno deciso della comunità internazionale sono stati fondamentali per il progresso democratico e per consentire l'ingresso dell'assistenza umanitaria che salverà vite umane".



Trump agli ufficiali venezuelani: "Amnistia o perderete tutto" - Proprio per quanto riguarda gli aiuti umanitari, Trump ha invitato gli ufficiali dell'esercito di Caracas a non bloccare la consegna degli aiuti umanitari, fermi in Colombia al confine col Venezuela. Il tycoon ha poi invitato gli ufficiali dell'esercito venezuelano anche ad accettare l'offerta di amnistia di Juan Guaidò, ammonendoli che chi sostiene ancora il presidente Nicolas Maduro rischia di perdere tutto. "Gli occhi del mondo sono sugli ufficiali che stanno ancora mantenendo Maduro al potere", ha affermato.



Usa per soluzione pacifica, ma aperti a tutto - Di fronte agli esuli venezuelani accorsi alla Florida International University di Miami, il presidente americano ha dunque ribadito che gli Stati Uniti cercano una transizione pacifica in Venezuela, ma tutte le opzioni sono sul tavolo. "Oggi siamo pieni di speranza grazie alla determinazione di milioni di venezuelani, al loro patriottismo e al coraggio incredibile del presidente ad interim Juan Guaidò", ha dichiarato Trump.