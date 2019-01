Venezuela, vicepresidente Brasile propone corridoio fuga per Maduro

Il vicepresidente del Brasile, generale Hamilton Mourao, ha proposto la creazione di un "corridoio di fuga" per consentire al presidente in carica del Venezuela, Nicolas Maduro, "e al suo staff" di lasciare il Paese. "Credo ancora che la grande missione che hanno gli altri Paesi sia quella di offrire una via d'uscita per Maduro e il suo staff. Deve esserci un corridoio di fuga", ha detto durante un'intervista a GloboNews.