Venezuela, gli Usa reintroducono sanzioni su petrolio e gas

Gli Usa reintroducono le sanzioni sul settore oil&gas nei confronti del Venezuela.

Lo ha comunicato il Dipartimento di Stato americano, spiegando che non sarà rinnovata la "General License 44" che appunto autorizzava le transazioni relative alle operazioni nel settore del petrolio e del gas in Venezuela. Alle società che operavano col Venezuela verrà comunque concesso un periodo di 45 giorni per un'uscita ordinata e ulteriori proroghe potranno essere concesse caso per caso.