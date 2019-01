Venezuela, Usa: "Guaidò non si tocca, altrimenti serie conseguenze"

Dopo la decisione della Corte di giustizia venezuelana di imporre il divieto di lasciare il Paese nei confronti di Juan Guaidò, l'America corre in difesa del leader dell'opposizione autoproclamatosi presidente ad interim. Il consigliere per la Sicurezza nazionale Usa John Bolton ha infatti ribadito che ci saranno "conseguenze serie" per chiunque tenti di colpire Guaidò.