Venezuela, Ue: "Pronti ad applicare sanzioni e misure mirate"

"Alla luce delle gravi decisioni che minano la democrazia e i diritti umani" in Venezuela, "l'Ue è pronta a iniziare il lavoro per applicare misure mirate contro le persone coinvolte nella violazione di questi principi e diritti". Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue, Josep Borrell, sugli ultimi eventi all'Assemblea nazionale. "Queste misure non devono danneggiare il popolo venezuelano, già drammaticamente colpito dalla crisi", ha aggiunto.