Venezuela, Tajani: Trentini è detenuto, chiesta la visita consolare

"L'Italia sta lavorando sin dall'arresto in Venezuela di Alberto Trentini, e ci sono altri italo-venezuelani nelle carceri del Paese, che mi pare siano 8". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani alla Farnesina. "Mercoledì, nell'incontro con l'incaricato d'affari di Caracas, abbiamo ribadito la richiesta di liberazione del nostro concittadino e di tutti gli altri prigionieri politici. Ci è stato confermato che è detenuto, abbiamo chiesto che venga trattato nel rispetto delle regole e abbiamo chiesto una visita consolare. Lavoriamo in tutti i modo per venire a capo di questa situazione", ha aggiunto.