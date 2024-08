Venezuela, servizi segreti sequestrano avvocato di Machado

In Venezuela agenti del Sebin, i Servizi segreti del governo di Maduro, hanno sequestrato a Caracas Perkins Rocha, avvocato della leader dell'opposizione Maria Corina Machado, nonché suo uomo di fiducia. Rocha è anche portavoce ufficiale di Comando con Venezuela che ha gestito la campagna elettorale di Machado, a marzo inabilitata a candidarsi per le presidenziali. Il sequestro è avvenuto poche ore dopo la nomina di Diosdado Cabello, vice presidente del Partito Socialista Unito del Venezuela a ministro dell'Interno. Secondo l'opposizione è una mossa di Maduro per accentuare la repressione nel paese visto che Cabello è uno dei suoi fedelissimi.