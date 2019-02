Venezuela, segretario Onu pronto a mediare per soluzione crisi

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha ribadito di essere pronto a una mediazione per la soluzione della crisi politica in Venezuela. In un colloquio con il ministro degli Esteri di Caracas, Jorge Arreaza, "il segretario generale ha ribadito la sua offerta di buoni uffici alle due parti per l'avvio di negoziati seri al fine di aiutare il Paese a uscire dall'attuale impasse a beneficio del popolo del Venezuela".