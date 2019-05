Venezuela, scontri in stazione polizia: uccisi 23 detenuti

In Venezuela, almeno 23 detenuti comuni sarebbero stati uccisi e 14 agenti feriti in scontri scoppiati in una stazione di polizia nella città occidentale di Acarigua. Lo ha denunciato una ONG che si occupa di diritti dei detenuti. "Ci sono 23 detenuti morti e 14 poliziotti feriti", ha detto Carlos Nieto, direttore dell'ONG "Una Ventana de Libertad", come ha riportato l'agenzia Afp.