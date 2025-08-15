Media Venezuela, "pesanti accuse da Rubio a Maduro"

Il sito del quotidiano venezuelano "El Nacional" scrive che il capo della diplomazia statunitense Marco Rubio avrebbe ribadito durante un evento al Dipartimento di Stato a Washington che il regime di Nicolas Maduro in Venezuela è "un'organizzazione criminale". "Il regime di Maduro non è un governo. Non è un governo legittimo. Non li abbiamo mai riconosciuti come tali. Sono un'organizzazione criminale che fondamentalmente ha preso il controllo di un territorio nazionale, di un Paese, e che, per inciso, minaccia anche le compagnie petrolifere statunitensi che operano legalmente in Guyana", avrebbe detto Rubio.