Il Venezuela ritira il passaporto a 40 giornalisti e attivisti

Il governo del Venezuela ha ritirato il passaporto di almeno 40 tra giornalisti e attivisti per i diritti umani nel periodo successivo alle contestate elezioni presidenziali del 28 luglio, in cui le autorità di Caracas hanno decretato, senza pubblicare le prove, la rielezione di Nicolas Maduro. Lo riferisce il condirettore dell'Ong Peace Laboratory Rafael Uzcátegui al quotidiano britannico Financial Times, evidenziando che la pratica fa parte dell'intensificazione della campagna di repressione contro gli oppositori del governo Maduro.