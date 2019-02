Venezuela, presidente Maduro: "Non mi dimetterò"

Il presidente venezuelano, Nicolas Maduro, ha assicurato che non si dimetterà. "Giuro di rimettere in piedi l'economia se Trump toglierà le sue mani infette dal Venezuela". E poi ha aggiunto: "Gli Stati Uniti rubano miliardi alla ricchezza del Venezuela e offrono briciole in aiuti", che Maduro ribadisce di non volere. Ha poi precisato che il suo ministro degli Esteri ha avuto recentemente incontri con funzionari statunitensi a New York.