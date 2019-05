Venezuela, Pompeo a Lavrov: "Maduro deve andarsene"

Il presidente Nicolas Maduro "deve lasciare il potere in Venezuela e la Russia deve smettere di sostenerlo". Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, al ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, nel corso di un incontro a Sochi. In conferenza stampa, Lavrov ha però definito "non democratiche" le pressioni americane sul Venezuela spiegando che "devono essere i venezuelani a decidere il futuro del Paese".