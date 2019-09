Venezuela, Parlamento ratifica Guaidò presidente ad interim

L'Assemblea nazionale venezuelana ha approvato all'unanimità una risoluzione con cui ha ratificato che Juan Guaidò è confermato quale legittimo presidente ad interim del Venezuela fino alla "fine dell'usurpazione" del potere presidenziale da parte di Nicolás Maduro. Il testo approvato dalla An sostiene che si consacra "l'appoggio politico senza restrizioni alla leadership di Juan Guaidó come presidente del Parlamento e anche come presidente"