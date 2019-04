Venezuela,Onu: sette milioni persone hanno bisogno d'aiuti umanitari

"Sette milioni di persone in Venezuela hanno bisogno di assistenza umanitaria, pari al 25% della popolazione". E' l'allarme lanciato dal capo degli affari umanitari dell'Onu, Mark Lowcock, durante una riunione del Consiglio di Sicurezza. I più vulnerabili sono i disabili e le donne in gravidanza. "Inoltre - ha affermato Lowcock - in 3,4 milioni hanno già lasciato il Paese".