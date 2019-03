Venezuela, nuovo blackout: al buio Caracas e oltre dieci Stati

Un nuovo blackout in Venezuela ha messo al buio gran parte di Caracas e oltre dieci Stati venezuelani. Si tratta del quinto guasto registrato da lunedi' scorso, quando l'erogazione della corrente elettrica è stata assente per oltre 100 ore su quasi tutto il territorio nazionale. Attraverso i social network la popolazione ha segnalato l'assenza di elettricità, oltre che nella capitale, in Aragua, Lara, Zulia, Carabobo, e altre località