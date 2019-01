Venezuela, Messico e Uruguay annunciano conferenza Paesi "neutrali"

Messico e Uruguay hanno annunciato una conferenza internazionale di Paesi ed enti con una "posizione neutrale", per discutere la crisi politica in Venezuela. Il vertice si terrà il 7 febbraio a Montevideo. I due governi hanno spiegato che l'iniziativa nasce in risposta "a una richiesta del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, per avviare il dialogo".