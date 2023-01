Venezuela, emesso nuovo mandato di arresto per leader dell'opposizione

In Venezuela il procuratore generale Tarek William Saab ha emesso un nuovo mandato d'arresto nei confronti di Julio Borges, ex deputato e leader del partito di opposizione Primero Justicia, guidato dall'ex candidato presidenziale Henrique Capriles.

In conferenza stampa Saab ha annunciato che la nuova azione giudiziaria riguarda i presunti reati di "tradimento della patria, cospirazione e associazione per delinquere" per la sua "partecipazione diretta" al fallito tentativo di golpe del 30 aprile 2019.