Venezuela, Maduro: "Tutti in strada per l'indipendenza"

Nicolas Maduro ha elogiato le mobilitazioni convocate in tutto il Venezuela in appoggio al suo governo dichiarando in un tweet: "Oggi, 23 febbraio, il popolo si mobilita a Caracas e in tutte le città del Paese. Andiamo tutti in strada per difendere la nostra indipendenza, con coscienza e gioia. Non ci sarà alcuna guerra nella patria di Bolivar e Chávez, qui trionferà la pace. Il Venezuela si rispetta".