Venezuela, Maduro respinge l'ultimatum Ue: "Sono arroganti"

Il presidente venezuelano, Nicolas Maduro, ha respinto l'ultimatum posto dall'Ue, che chiedeva di indire nuove elezioni per non riconoscere come nuovo presidente Juan Guaidò. Per Maduro l'Europa "si comporta con arroganza. Nessuno può darci un ultimatum". E ha spiegato che "le élite europee non riflettono l'opinione dei popoli europei".