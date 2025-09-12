Venezuela, Maduro lancia "offensiva permanente" contro le minacce Usa

Il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, ha annunciato l'avvio del "Piano Indipendenza 200", una nuova strategia militare che prevede la mobilitazione delle forze armate e delle milizie bolivariane in risposta alle crescenti tensioni con gli Stati Uniti. Il piano contempla l'attivazione di 284 "fronti di battaglia" in punti strategici del Paese, con l'obiettivo - ha dichiarato il capo dello Stato - di mantenere "le coste libere da imperialisti, invasori e gruppi di violenza". Durante una cerimonia notturna, affiancato dal ministro della Difesa Vladimir Padrino López, il leader chavista ha proclamato che "i mari, le terre e le montagne appartengono al popolo venezuelano e mai all'impero nordamericano". Il governo ha avviato giornate di arruolamento straordinario per rafforzare la difesa nazionale.