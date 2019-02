Venezuela, Maduro: "Fallito il colpo di stato, l'esercito è con noi"

"Il colpo di stato è fallito, e non se ne rendono nemmeno conto!". Ha parlato così, davanti a decine di migliaia di persone, il presidente venezuelano Nicolas Maduro, durante la manifestazione convocata a Caracas per il ventesimo anniversario dell'arrivo al governo di Hugo Chavez. "Siamo in pace, abbiamo vinto con la pace, li abbiamo sconfitti - ha affermato - e le forze armate sono ogni volta più leali".