Venezuela, Maduro: conversazioni a Oslo iniziate col piede giusto

Il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, ha sostenutoa Caracas che sono cominciate "con il piede giusto" le conversazioni con l'opposizione in Norvegia per costruire "un'agenda di pace per il Paese". Il capo dello Stato ha sottolineato che "questa è l'ennesima volta che abbiamo ricominciato il cammino; la nostra delegazione torna con buone notizie. Le conversazioni sono cominciate con il piede giusto per avanzare in un clima di armonia".