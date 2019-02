Venezuela, Maduro chiude la frontiera con il Brasile

Il presidente venezuelano, Nicolas Maduro, ha ordinato la chiusura "totale e assoluta" della frontiera con il Brasile a partire dalle 20 locali (l'una in Italia). Il blocco è stato disposto per evitare "provocazioni e aggressioni" dall'estero. In una videoconferenza con i massimi comandanti delle Forze Armate venezuelane, Maduro ha riferito di valutare la medesima misura anche con la Colombia.