Venezuela, Maduro annuncia manovre militari nel week end

Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha annunciato che durante il prossimo week end si svolgeranno manovre militari, il cui obiettivo sarà di garantire con il dispiegamento delle Forze Armate la piena operatività delle reti elettriche e idriche in tutto il Paese. In un intervento trasmesso a reti unificate Maduro ha annunciato la creazione di un Corpo speciale delle Forze Armate per garantire i servizi di base.