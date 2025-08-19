Venezuela, Maduro: 4,5 milioni di miliziani contro le "minacce" Usa

Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha annunciato il dispiegamento di 4,5 milioni di miliziani nel Paese sudamericano, in risposta alle "minacce" statunitensi derivanti dal dispiegamento di forze militari Usa nei Caraibi. "Questa settimana attiverò un piano speciale per garantire la copertura dell'intero territorio nazionale. Milizie preparate, attivate e armate", ha dichiarato Maduro alla televisione di Stato dopo che gli Stati Uniti hanno raddoppiato la ricompensa per la sua cattura a 50 milioni di dollari.